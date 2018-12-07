Ассанж не покинет посольство Эквадора – адвокат

Недавно президент Эквадора Ленин Морено рассказал об имеющихся условиях для выхода основателя портала WikiLeaks из здания дипмиссии страны в Лондоне.

Адвокат Бэрри Поллак, представляющий интересы основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, заявил, что его подзащитный не собирается покидать посольство Эквадора в Лондоне.

Об этом сообщает The Telegraph.

«Предположение, что Ассанж не должен бояться судебного преследования, если ему не грозит смертная казнь, очевидным образом неправильно» - заявил юрист.

Поллак заверил, что основателю Wikileaks по-прежнему угрожает суд в США, а значит, Эквадор должен продолжить предоставлять ему убежище.

"Никто не должен привлекаться к уголовной ответственности за публикацию правды", - подчеркнул адвокат.

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Напомним, ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Великобритания предоставила гарантии для того, Ассанж смог покинуть посольство в Лондоне, не боясь быть экстрадированным.

Как сообщал УНИАН, WikiLeaks опубликовал сотни тысяч секретных документов, касающихся, в частности, действий армии США во время войн в Ираке и Афганистане. Поэтому Ассанж предполагает, что в США ему могут предъявить обвинение в разглашении государственной тайны, максимальное наказание за которое - смертная казнь.

С 2012 года Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как Швеция выписала европейский ордер на его задержание по делу об изнасиловании. Основатель WikiLeaks опасается, что его задержат в Великобритании, передадут шведским органам юстиции, что, в конечном итоге, приведет к его экстрадиции в США.

Между тем в конце октября Ассанж заявил, что и власти Эквадора намерены лишить его политического убежища и выдать США. По его словам Ассанжа, президент страны Ленин Морено принял уже решение, но еще не успел отдать соответствующее распоряжение. Сейчас Ассанж подал иск к правительству этой страны и оспаривает законность свода правил проживания в эквадорском посольстве. Так, новые правила требуют от Ассанжа оплачивать медицинские счета, телефонные звонки, регулярно кормить кота и убирать за ним. По словам основателя Wikileaks, новые правила свидетельствуют о том, что Эквадор планирует выдворить его.