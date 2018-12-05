Der Spiegel: США и НАТО нужен план действий на случай невыполнения Россией ядерного ультиматума

Америка угрожает выйти из договора о сокращении ракет малой и средней дальности, но никто не может сказать, какой будет архитектура безопасности в Европе после этого.

НАТО впервые обвинил Россию в нарушении соглашения о ликвидации ракет малой и средней дальности. А Вашингтон поставил ультиматум относительно уничтожения запрещенного оружия.

Но что будет, если Москва не выполнит требования Запада? Об этом сегодня пишет Der Spiegel, напоминая, что в новой штаб-квартире НАТО недавно царил дух Холодной войны.

«Мы продемонстрировали необычайное терпение», - сказал Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с лидерами стран НАТО в Брюсселе, напоминая, что более 30 раз западные дипломаты встречались с россиянами и говорили им о «последствиях» нарушения соглашения, подписанного еще в 1987 году.

И вот эти последствия: Вашингтон требует, чтобы в течение 60 дней Россия вернулась к выполнению договоренностей. Это означает, что ей нужно уничтожить арсенал крылатых ракет 9М729, которые противоречат условиям договора, подписанного еще Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. 30-летний документ запрещает разрабатывать ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысяч километров. Россия годами отрицала даже само существование 9М729, а потом настаивала, что дальность действия ракеты ничего не нарушает. Однако, были представлены доказательства, что это не так.

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Теперь в НАТО царит единство относительно одного: ситуация, когда Запад выполняет договоренности, а Россия – нет, «неприемлема». Но что произойдет, если Москва не согласится выполнить ультиматум и не вернется к соблюдению договора? Этот вопрос остается открытым. Проблема в том, что у РФ теперь есть боевая система, которая ставит под угрозу военный баланс в Европе. Чтобы его уравновесить и сдержать агрессивный Кремль, НАТО придется снова начать активно вооружаться. И об этом говорят даже наиболее умеренные эксперты. Это может означать, что угодно: от масштабной модернизации устаревшей системы противоракетной обороны в Европе до размещения новых ядерных сил средней дальности на континенте.

Европейским членам НАТО, а особенно Германии, такая перспектива не нравится. Но США пока не говорят, что они будут делать, если Россия не пойдет на уступки через два месяца. Какой будет архитектура безопасности после выхода Америки из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности? Этого пока никто не знает.

Вопрос еще и в том, хотят ли сами США спасти соглашение от 1987 года. Ведь 30 лет назад, когда документ был подписан, в мире фактически существовало лишь две мощные ядерные державы. Теперь же у Китая тоже есть ракеты средней дальности, которые составляют угрозу для американцев.