Мэй призвала не искать идеальный вариант Brexit

По ее словам, достигнутые соглашения по сделке «не идеальны» и не должны были такими быть, так как такова «природа переговоров».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала парламентариев отказаться от идеи поиска идеального варианта сделки по выходу из состава Евросоюза. Читайте такжеБритания имеет возможность отказаться от Brexit - советник суда ЕС «Мы не сможет объединить страну, если мы будем искать отношений, которые дают все одной стороне спора и ничего — другой. Мы не должны дать поискам идеального Brexit предотвратить хороший Brexit, который послужит британскому народу», — сказала Мэй, передает Reuters. По ее словам, достигнутые соглашения по сделке «не идеальны» и не должны были такими быть, так как такова «природа переговоров».

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