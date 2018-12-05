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Мэй призвала не искать идеальный вариант Brexit

00:57, 05 декабря 2018
Мир
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Тереза Мэй / REUTERS

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала парламентариев отказаться от идеи поиска идеального варианта сделки по выходу из состава Евросоюза.

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«Мы не сможет объединить страну, если мы будем искать отношений, которые дают все одной стороне спора и ничего — другой. Мы не должны дать поискам идеального Brexit предотвратить хороший Brexit, который послужит британскому народу», — сказала Мэй, передает Reuters.

По ее словам, достигнутые соглашения по сделке «не идеальны» и не должны были такими быть, так как такова «природа переговоров».

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Теги: #Тереза Мэй#Brexit