Украина обратилась к Эрдогану относительно закрытия проливов Босфор и Дарданеллы

Глава МИД заявил, что вопрос заключается в том, каким образом это сделать и как быстро.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что Украина обратилась к президенту Турции Реджера Тайипа Эрдогана о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы в связи с захватом российскими военными украинских судов и моряков после нападения в Керченском проливе.

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Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

В частности, его спросили, будет ли украинская сторона обращаться к президенту Турции относительно закрытия Босфорского пролива и пролива Дарданеллы из-за российской агрессии вблизи Керченского пролива. "С Эрдоганом уже был разговор. Проход Дарданеллами регулирует специальная конвенция Монтре. В рамках этой конвенции у нас есть возможности ограничить проход судов. Мы над этим работаем, хотя есть и вопрос, каким образом мы сделаем и как быстро. Отвечаю абсолютно честно", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, ранее командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил, что Украина обратится к мировому сообществу относительно закрытия Босфорского пролива в связи с нападением России в Керченском проливе.