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В Беларуси насчитали полмиллиона «тунеядцев»

04:04, 03 декабря 2018
Мир
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Человека могут удалить из базы / фото yarnovosti.com

Об этом сообщила министр труда и социальной защиты республики Ирина Костевич в интервью телеканалу «Беларусь-1».

База стала доступна 1 декабря 2018 года. Костевич пояснила, что белорусы могут получить сведения о своем статусе в базе через единый портал электронных услуг Беларуси. Кроме того, попавшие в списки бездельников узнают об этом при получении квитанции за услуги ЖКХ. С 2019 года неработающие граждане будут оплачивать в полном размере стоимость горячей воды, газа и отопления. Раньше эти услуги субсидировались государством. Человека могут удалить из базы и пересчитать стоимость услуг, если он предоставит доказательства трудоустройства.

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В январе 2018 года президент Беларуси Александр Лукашенко отменил так называемый «налог на тунеядцев». Его ввели в апреле 2015 года, обязав всех неработающих трудоспособных граждан ежегодно уплачивать сбор в размере около 250 долларов. Налог вызвал в стране серию протестов. Вместо этого власти решили создать базу трудоспособных граждан, не занятых в экономике, и взимать с них в полном объеме стоимость субсидируемых государством услуг.

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Теги: #Беларусь#тунеядцы