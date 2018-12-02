В Германии рок-концерт прекратили из-за нацистских приветствий

Около часа ночи все участники концерта и посетители покинули помещение.

В восточногерманском городе Остриц полиция прекратила рок-концерт из-за того, что посетители начали выкрикивать запрещенные нацистские приветствия.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что на концерте, который состоялся вечером в субботу, 1 декабря, выступали две группы из правого лагеря и толпа начала выкрикивать запрещенное нацистское приветствие "Sieg Heil!" ("Да здравствует победа!").

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Жители города также жаловались на громкость концерта. Около полуночи правоохранители услышали запрещенные приветствия и после прибытия подкрепления вмешались. Концерт был прекращен, а около часу ночи все участники концерта и посетители покинули помещение.

На данный момент федеральные органы проводят расследования относительно использования символов, запрещенных конституцией организаций.

Напомним, в Германии использование нацистской символики преследуется в уголовном порядке. К такой символике относятся знамена, значки, отдельные предметы униформы, лозунги, формы приветствия и прочее.