Польский телеканал поместил нацистскую символику в слово "Россия" (фото)

В оформлении студии появилась надпись "Achtung RuSSia!", в которой буквы "S" были заменены на сдвоенную руну "зиг", символизирующую отряды нацистов SS.

В эфире передачи одного из государственных польских телеканалов в оформлении судии в слове "Россия" вместо удвоенного "с" был использован символ нацистской организации SS.

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Такая графика появилась в эфире програмы "Minęła 20" во время обсуждения агрессии России в Керченском проливе, сообщает RadioZet.

За спинами участников дискуссии появилась надпись "Achtung RuSSia!", в которой буквы "S" были заменены на сдвоенную руну "зиг", символизирующую отряды нацистов SS.

Помимо этого, на графике присутствовал портрет президента РФ Владимира Путина, оформленный в виде знака с черепом, который использовался на емкостях с "Циклоном Б", который применяли к узникам нацистских концлагерей.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

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В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами с целью обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был поврежден. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Все 24 моряка, которые находились на судах, попали в плен. Трое из них ранены. Среди пленных - два работника СБУ.

Все украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).