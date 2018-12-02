Грузинская оппозиция будет добиваться отмены результатов президентских выборов

Как сообщил кандидат в президенты от оппозиционной коалиции "Сила в единстве" Григол Вашадзе, оппозиция требует также досрочных парламентских выборов.

Оппозиция в Грузии через суд будет добиваться отмены результатов президентских выборов в стране.

Об этом заявил на митинге в центре Тбилиси кандидат на пост президента от оппозиционной коалиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе, сообщает Радио Свобода.

По результатам второго тура выборов президентом Грузии стала Саломе Зурабишвили, которую неформально поддерживает «Грузинская мечта»

Согласно официальным итогам выборов, во втором туре Вашадзе значительно уступил Саломе Зурабишвили, кандидатуру которой неформально поддержала правящая «Грузинская мечта».

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По словам Вашадзе, оппозиция требует также досрочных парламентских выборов. Демонстранты требуют от властей удовлетворить их требования до 16 декабря, когда должна состояться инаугурация президента. Если этого не произойдет, оппозиция сделает следующие шаги - правда, Вашадзе не уточнил, какие.

По Скайп-связи перед собравшимися выступил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которому запрещен въезд в страну. Он сказал, что при необходимости сможет приехать в Грузию и присоединиться к протестам.

Сторонники оппозиции не признают итогов президентских выборов в Грузии, обвиняя власть в давлении на избирателей и фальсификации.

Правозащитники заявили, что во время голосования во втором туре тотальных и массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, они не видели.

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Международные наблюдатели за выборами от ОБСЕ признали выборы свободными, но при этом отметили, что кандидаты были поставлены в неравные условия. Они заявили, что перед выборами в Грузии имели место несколько социальных и финансовых акций - например, около 600 тысяч человек получили частичное списание долгов за счет частной института, связанного с председателем правящей партии. Правящей партией в Грузии сейчас является «Грузинская мечта», которую возглавляет Иванишвили.

Как сообщал УНИАН, Министерство внутренних дел Грузии сегодня, 2 декабря, сообщило, что в Тбилиси были задержаны пятеро граждан Украины. Их обвиняют в незаконном хранении оружия. Затем сообщалось о семерых задержанных.

Заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в микроблоге Twitter сообщил, что консул проверяет информацию о задержании в Грузии граждан Украины.