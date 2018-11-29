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На президентских выборах в Грузии лидирует кандидат от правящей партии

02:29, 29 ноября 2018
Мир
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Саломе Зурабишвили / REUTERS

Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамара Жвания представила предварительные итоги второго тура президентских выборов после обработки 32% бюллетеней, сообщает ЦИК Грузии в Facebook.

Пока лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия "Грузинская мечта". За нее отдали голоса 262 826 избирателей (57%). За кандидата от оппозиционного движения "Сила в единстве" Григола Вашадзе проголосовали 43% (195 305 человек).

Жвания отметила, что на выборах активность избирателей была очень высокой. Всего проголосовали около 2 млн человек. В ЦИК поступило 289 жалоб по поводу нарушений на выборах. Их рассмотрят в течение двух дней.

По данным экзит-поллов, во втором туре выборов президента Грузии, который проходил 28 ноября, побеждала Зурабишвили. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал граждан выйти с протестами и потребовать аннулировать результаты выборов.

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Теги: #выборы в Грузии