Ассанж из-за угроз расстался со своим котом
18:15, 27 ноября 2018Мир
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Теперь Ассанж и его кот «встретятся на свободе».
Ассанж отказался от кота из-за угроз / фото twitter.com/AssangeLegal
Из-за угроз посольства Эквадора в Лондоне, сотрудники которого заявили, что поместят в приют кота основателя портала WikiLeaksДжулиана Ассанжа, если тот не будет соблюдать установленный регламент поведения, животное было решено передать в безопасное место.
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Об этом в своем твиттере написала редактор сайта Justice for Assange Ханна Йонассон.
«Возмущенный этой угрозой он попросил своих адвокатов передать кота в безопасное место. Сейчас кот находится у семьи Ассанжа», — написала Йонассон.
Она подчеркнула, что Ассанж и его кот «встретятся на свободе».
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