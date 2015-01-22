НАТО создаст штабы в шести странах Центральной и Восточной Европы

Это агентству BNS подтвердил главнокомандующий Вооруженными силами Литвы, генерал-майор Йонас Витаутас Жукас, сообщает Delfi.

"Решение положительное. Эти штабы будут учреждаться", - сказал генерал агентству по телефону из Брюсселя.

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По его словам, штаб, который напрямую подчиняется главе сил союзников в Европе, предполагают основать в Вильнюсе, рядом с Объединенным штабом. Половину персонала в нем составят литовцы, другую половину - международные силы.

По словам генерала, другие похожие штабы должны быть учреждены в Латвии, Эстонии, Польше, Румынии и Болгарии. Это намереваются сделать в этом году.

Учреждение штабов в начале февраля должны утвердить министры обороны НАТО.

"Для Литвы - хорошие новости. Нам удалось достичь того, что мы хотели", - утверждал Й.Жукас.

Штаб будет "соединением между национальными силами, дислоцированными в Литве силами НАТО и главным руководством НАТО в Европе".

По словам генерала, в дискуссиях также утверждены планы по созданию сил очень быстрого реагирования (англ. VJTF) и поднят вопрос о том, что НАТО должен пересмотреть свою стратегию и оценить новые угрозы.