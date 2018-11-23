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Черная пятница со стрельбой: в США подросток открыл огонь в торговом центре (видео)

18:57, 23 ноября 2018
Мир
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Об этом говорится в сюжете ТСН. В торговом центре в американском штате Алабама двое тинейджеров поссорились и один из них выхватил пистолет. 18-летний парень успел ранить ровесника, сделал еще несколько выстрелов и попытался убежать. Впрочем, его застрелили полицейские, которые примчались на место преступления.

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В результате стрельбы ранили также 12-летнюю девочку. 

Ранее в центре Киева неизвестный открыл стрельбу и скрылся на внедорожнике.

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Теги: #США#стрельба#Черная пятница