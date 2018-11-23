Черная пятница со стрельбой: в США подросток открыл огонь в торговом центре (видео)
18:57, 23 ноября 2018Мир
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18-летний парень успел ранить ровесника, сделал еще несколько выстрелов и попытался убежать.
Черная пятница со стрельбой: в США юноша открыл огонь в торговом центре
Черная пятница в США закончилась стрельбой в торговом центре.
Об этом говорится в сюжете ТСН. В торговом центре в американском штате Алабама двое тинейджеров поссорились и один из них выхватил пистолет. 18-летний парень успел ранить ровесника, сделал еще несколько выстрелов и попытался убежать. Впрочем, его застрелили полицейские, которые примчались на место преступления.
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В результате стрельбы ранили также 12-летнюю девочку.
Ранее в центре Киева неизвестный открыл стрельбу и скрылся на внедорожнике.
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