Журналист: в России официально создаются штурмовые отряды

Такое мнение высказал российский журналист Матвей Ганапольский в своей колонке на сайте издания Московский комсомолец.

"Я вам неприятную вещь сказать хочу, только вы не обижайтесь. В России, уже вполне официально, создаются штурмовые отряды", - написал он.

То, что движение должно противостоять протестам, которых в России нет, Ганапольский оценивает как потенциальную угрозу для нынешней власти, на которую та закрывает глаза.

Читайте такжеСенатор РФ рассказал о будущем "Антимайдана": 10 тысяч активистов, тренировочные лагеря и лекции в вузах"Г-н Саблин (российский сенатор, один из основателей движения - ред.) откровенно рассказывает, что новое движение будет состоять примерно из 10 тысяч военных, казаков, спортсменов и байкеров, которые намерены «наблюдать за митингами оппозиции». А в паузах между «наблюдениями» борцы с революционерами намерены тренироваться в специальных лагерях и учить студентов противодействовать «оранжевым» технологиям. В ответ — молчание. Органы правопорядка слышат, видят, что молодежь организовывают в лагеря, что там будут проводиться силовые тренировки и идеологические промывки мозгов… и молчат", - пишет Ганапольский.

Силовое движение, которое "идеологически поддерживается государством, но внеконституционно по сути и не подчиняется МВД" и при этом не имеет даже цели противостояния является полной аналогией гитлеровских отрядов СА, говорит журналист.

"Как назвать силовую структуру, которая идеологически поддерживается государством, но внеконституционна по сути и не подчиняется МВД? Как назвать структуру, которая объявляет набор молодежи, анонсирует тренировки в лагерях, но не имеет цели противостояния, лишь называет эту цель «цветными революциями»? Без сомнения, это — штурмовики, как бы кому ни не нравилось это слово", - резюмировал он.