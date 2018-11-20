КНДР взорвала десяток охранных пунктов на границе с Южной Кореей

Военные Южной Кореи также обязались взорвать десять охранных пунктов со своей стороны.

Северокорейские власти ликвидировали десять охранных пунктов на границе с Южной Кореей в демилитаризованной зоне в рамках межкорейского соглашения по урегулированию ситуации в регионе.

Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейское минобороны.

Отмечается, что КНДР произвела взрывы охранных пунктов после того, как уведомила об этом Южную Корею.

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Также сообщается, что стороны договорились сохранить по одному посту охраны, которые имеют «историческую ценность».

Военные Южной Кореи также обязались взорвать десять охранных пунктов со своей стороны. Ожидается, что они сделают это позднее.

Ранее в Южной Корее призвали отменить санкции против КНДР.