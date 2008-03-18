Буш написал письмо Путину

Тон встречи президента России Владимира Путина и избранного президента Дмитрия Медведева с госсекретарем США Кондолизой Райс и главой Пентагона Робертом Гейтсом был гораздо более дружелюбным, чем во время прошлой встречи. Как пишет газета The New York Times, этим переговорам предшествовало письмо Владимиру Путину от Джорджа Буша. Райс не захотела назвать письмо новыми условиями отношений Москвы и Вашингтона, однако отметила его положительное значение. Пресс-секретарь Пентагона Джофф Моррелл отметил, что в письме Буша содержалась повестка переговоров в Москве и предложения о дальнейших шагах к диалогу.

Газета.ру