Премьер Нидерландов не поддержал идею создания армии ЕС

Ранее французский президент Эммануэль Макрон предложил создать "настоящую европейскую армию".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что НАТО должно оставаться краеугольным камнем европейской обороны и отказался поддержать идею создания европейской армии.

"Для Нидерландов идея создания европейской армии - это слишком. НАТО есть и остается краеугольным камнем нашей оборонной политики", - подчеркнул Рютте в пятницу, 16 ноября, после заседания правительства страны, цитирует агентство Reuters, передает DW.com.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон предложил создать "настоящую европейскую армию". "Мы должны защищать себя с оглядкой на Россию, Китай и даже США", - отметил он в интервью в СМИ, добавив, что Евросоюзу нельзя "полагаться только на США".

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Впоследствии канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) поддержала идею Макрона. Она призвала "учитывать события прошлого года" и работать над планом создания "настоящей" европейской армии. "Общая европейская армия покажет миру, что между европейскими странами больше никогда не будет войны", - считает Меркель. Канцлер отметила, что эта идея никак не противоречит существованию оборонного альянса НАТО.

Тем временем президент США Дональд Трамп раскритиковал идею создания армии ЕС, которую озвучил Макрон. "Очень обидно, но, возможно, Европа сначала должна оплатить свою справедливую долю в НАТО, которую в значительной степени субсидируют США", - написал он в Twitter.

Также критически к идее Макрона отнесся генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, инициатива о создании армии ЕС имеет смысл только в рамках Альянса.