В Гватемале проснулся мощный вулкан Фуэго (видео)
18:56, 19 ноября 2018Мир
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В зоне риска - минимум две тысячи человек.
В Гватемале проснулся мощный вулкан Фуэго
Массовая эвакуация в Гватемале - тысячи людей спешно покидают свои дома из-за вулкана Фуэго.
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Как говорится в сюжете ТСН, раскаленная лава и пепел угрожают уничтожить десяток окрестных поселков. В зоне риска - минимум две тысячи человек.
В регионе уже объявили наивысший - красный - уровень угрозы и готовят временные убежища для беглецов от стихии.
Вулкан Фуэго - один из самых активных. В Гватемале этим летом зафиксировали самое сильное почти за пол века извержение. Лава, камни и пепел огненной горы убили 194 человека.
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