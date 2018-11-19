В Гватемале проснулся мощный вулкан Фуэго (видео)

В зоне риска - минимум две тысячи человек.

Массовая эвакуация в Гватемале - тысячи людей спешно покидают свои дома из-за вулкана Фуэго.

Читайте такжеИзвержение вулкана в Гватемале: завершились поисковые работы, погибли 110 человек (фоторепортаж)

Как говорится в сюжете ТСН, раскаленная лава и пепел угрожают уничтожить десяток окрестных поселков. В зоне риска - минимум две тысячи человек.

В регионе уже объявили наивысший - красный - уровень угрозы и готовят временные убежища для беглецов от стихии.

Вулкан Фуэго - один из самых активных. В Гватемале этим летом зафиксировали самое сильное почти за пол века извержение. Лава, камни и пепел огненной горы убили 194 человека.