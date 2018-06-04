Смертоносный вулкан Фуэго: десятки погибших и сотни пострадавших (видео)

11:09, 04 июня 2018
Мир
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Главный аэропорт Гватемалы Ла-Аурора закрыли из-за пепла на взлетной полосе.

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Вулкан Фуэго находится всего в 40 км от столицы Гватемалы и совсем рядом от популярного среди туристов города Антигуа.

Это извержение вулкана Фуэго уже признали одним из самых мощных за последние годы.

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