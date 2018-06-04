Смертоносный вулкан Фуэго: десятки погибших и сотни пострадавших (видео)

В Гватемале внезапно произошло мощное извержение вулкана Фуэго.

Погибло больше 20 человек, еще более 300 пострадали. Наибольших разрушений претерпело село Эль Родео, оно оказалось на пути потока лавы.

Главный аэропорт Гватемалы Ла-Аурора закрыли из-за пепла на взлетной полосе.

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Вулкан Фуэго находится всего в 40 км от столицы Гватемалы и совсем рядом от популярного среди туристов города Антигуа.

Это извержение вулкана Фуэго уже признали одним из самых мощных за последние годы.