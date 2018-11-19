Макрон: Европа должна "открыть новую страницу" и стать более сильной и самостоятельной

После выступления в Бундестаге Эммануэль Макрон провел встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего первого выступления в немецком Бундестаге в Берлине поклялся в "непоколебимости" немецко-французской дружбе и требовал большего суверенитета Европы.

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"Европа, и, прежде всего, немецко-французский дуэт в ней, обязаны удержать мир от скатывания в хаос и вывести его на мирный курс. Поэтому Европа должна стать более сильной и самостоятельной", - заявил Макрон в Бундестаге в воскресенье, 18 ноября, цитирует агентство dpa, передает DW.com.

По его словам, ради этого Европа должна "открыть новую страницу" и взять на себя больше ответственности за свою оборону и безопасность. И для этого Европе нужно больше суверенитета, отметил Макрон, который выступил перед немецкими депутатами во время празднования в Бундестаге Дня народной скорби.

После выступления в Бундестаге Эммануэль Макрон провел встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel ). Как отметили лидеры двух государств перед началом переговоров, главные темы, которые они намерены обсудить на встрече, касаются подготовки к декабрьскому саммиту ЕС и планов реформирования Евросоюза, что их политики согласовали в июне. Среди вопросов для обсуждения: будущее Еврозоны, реагирование на развитие цифровых технологий, миграционная политика, создание европейской армии.