Мэй исключила проведение еще одного референдума по Brexit

Тереза Мэй выступила на защиту произведенного с Брюсселем проекта соглашения по Brexit. Без этой сделки, по ее словам, на Великобританию ожидает "глубокая и опасная неопределенность".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила на защиту проекта соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза.

Во время пресс-конференции в четверг, 15 ноября, Мэй подчеркнула, что это соглашение защитит рабочие места, международную торговлю и сотрудничество в сфере безопасности. "Я верю каждой фиброй своего существа, что курс, который я определила, является правильным для нашей страны и всего нашего народа", - отметила Мэй, пишет DW.

Одновременно Мэй отрицает возможность проведения еще одного референдума о Brexit, к которому призывают сторонники сохранения членства Соединенного Королевства в ЕС.

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Пресс-конференции предшествовали ожесточенные дебаты в парламенте, а также отставки нескольких членов кабинета министров из-за несогласия с положениями проекта договора. Премьер-министр вынуждена получить поддержку проекта соглашения со стороны парламента, однако сейчас ее критикует как оппозиция, так и значительная часть Консервативной партии. Мэй предупредила, что отказ от предложенного проекта соглашения будет означать для Великобритании "глубокую и опасную неопределенность".

Напомним, накануне Мэй заявила, что британское правительство поддержало проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Однако впоследствии стало известно, что несколько представителей правительства подали в отставку. По словам сторонников "жесткого" Brexit, черновик соглашения "оказался хуже, чем ожидалось и не соответствует обещаниям, данным народу премьер-министром". Консерватор Джейкоб Рис-Могг даже подал партии предложение на проведение голосования по вотуму недоверия Терезе Мэй, что может привести к смене правительства.