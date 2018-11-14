В Шотландии предупредили о разрушительных последствиях соглашения о Brexit

Соглашение предусматривает "худший из всех возможных миров для Шотландии".

Проект соглашения о Brexit между Великобританией и ЕС будет иметь разрушительное воздействие на рабочие места и инвестиции в Шотландии.

Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, сообщает Европравда со ссылкой на ВВС.

Стерджен заявила, что предложения выводят Шотландию из единого рынка ЕС, в то время как Северная Ирландия фактически останется там.

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"Соглашение выводит Шотландию из единого рынка, что уже само по себе плохо. Но в дополнение мы вынуждены будем конкурировать за инвестиции и рабочие места с Северной Ирландией, которая фактически останется на едином рынке", - сказала она.

Стерджен добавила, что из того, что она знает об этом соглашении, оно предусматривает "худший из всех возможных миров для Шотландии".

"Оно было бы разрушительным для рабочих мест и инвестиций в Шотландию, и это не то, что любой должен быть готов принять", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, британские и европейские участники переговоров во вторник, 13 ноября, заявили о прорыве в процессе достижения договоренностей относительно выхода Великобритании из Евросоюза.