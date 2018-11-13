Прощай, Стэн Ли: что оставил после себя один из основателей Marvel (видео)

Стэн Ли был невероятным, как и герои, которых он создал.

Не стало Стэна Ли, соучредителя компании Marvel, комиксы которой любят миллионы.

Легендарному художнику, продюсеру, режиссеру, писателю было 95 лет. Стэн Ли основал компанию Marvel в 1961 году вместе с Джеком Кирби.

Первым его творением была "Фантастическая четверка". Ли создал не один десяток культовых персонажей, которых неоднократно экранизировали - Человека-Паука, Халка, Людей Икс, Железного Человека, Тора, Мстителей и многих других.

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Во многих кинокомиксах Marvel можно увидеть камео Стэна Ли. Писатель появлялся в эпизодических ролях, что стало своеобразной визиткой фильмов. Стэн Ли был невероятным, как и герои, которых он создал.