Прощай, Стэн Ли: что оставил после себя один из основателей Marvel (видео)
17:00, 13 ноября 2018Мир
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Стэн Ли был невероятным, как и герои, которых он создал.
Прощай, Стэн Ли: что оставил после себя один из основателей Marvel
Не стало Стэна Ли, соучредителя компании Marvel, комиксы которой любят миллионы.
Легендарному художнику, продюсеру, режиссеру, писателю было 95 лет. Стэн Ли основал компанию Marvel в 1961 году вместе с Джеком Кирби.
Первым его творением была "Фантастическая четверка". Ли создал не один десяток культовых персонажей, которых неоднократно экранизировали - Человека-Паука, Халка, Людей Икс, Железного Человека, Тора, Мстителей и многих других.
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Во многих кинокомиксах Marvel можно увидеть камео Стэна Ли. Писатель появлялся в эпизодических ролях, что стало своеобразной визиткой фильмов. Стэн Ли был невероятным, как и герои, которых он создал.
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