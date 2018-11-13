Испугался дождя: французские солдаты высмеяли Трампа (видео)

Президент США не смог в эти выходные посетить американское военное кладбище из-за дождя.

Французские военные высмеяли президента США Дональда Трампа, который из-за дождя не смог в эти выходные посетить американское военное кладбище Белло на севере Франции.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Приехать на кладбище погибших в Первой мировой войне американцев Трамп планировал в рамках своего визита во Францию в эти выходные. Однако, как сообщила его пресс-служба, поездку отменили из-за плохих погодных условий.

Читайте такжеКортеж Трампа в Париже «атаковали» полуголые активистки Femen (фото, видео)

В ответ на это французские солдаты разместили фотографии собственных тренировок под дождем. Кроме того, пользователи интернета напомнили Трампу, что его предшественнику Бараку Обаме дождь не мешал выступать перед военными, а канадский премьер Джастин Трюдо только в прошлом году произносил речь без зонта.

Напомним, в воскресенье, 11 ноября, в Париже состоялись мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Торжества по приглашению президента Франции посетили лидеры около 70-ти стран.