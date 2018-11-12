Аргентинцы побили мировой рекорд, изготовив более 11 тысяч пицц за 12 часов (видео)
15:43, 12 ноября 2018Мир
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В прошлом году мировой рекорд принадлежал итальянцам.
Пицца / REUTERS
В Аргентине сотни поваров побили мировой рекорд по приготовлению самого большого в мире количества пицц.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В прошлом году мировой рекорд принадлежал итальянским поварам. За 12 часов они приготовили 10 тысяч 65 единиц пиццы. В этом году рекорд перешел к аргентинцам, которые за это же время приготовили 11 тысяч 287 единиц пиццы.
Деньги от продажи пиццы аргентинские повара пообещали отдать на благотворительность.
В Аргентине сотни поваров побили мировой рекорд по приготовлению пиццы
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