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Аргентинцы побили мировой рекорд, изготовив более 11 тысяч пицц за 12 часов (видео)

15:43, 12 ноября 2018
Мир
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Пицца / REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В прошлом году мировой рекорд принадлежал итальянским поварам. За 12 часов они приготовили 10 тысяч 65 единиц пиццы. В этом году рекорд перешел к аргентинцам, которые за это же время приготовили 11 тысяч 287 единиц пиццы.

Деньги от продажи пиццы аргентинские повара пообещали отдать на благотворительность.

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Теги: #Аргентина#пицца#мировой рекорд