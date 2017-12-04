Астронавты на МКС приготовили пиццу в условиях невесомости (видео)
14:26, 04 декабря 2017Курьёзы
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На Международную космическую станцию прислали все необходимые для приготовления пиццы продукты.
Астронавты на Международной космической станции приготовили пиццу.
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Такое кулинарное событие стало возможным после того, как итальянский космонавт на одной из конференций сказал, что очень соскучился по этому блюду.
На Международную космическую станцию прислали все необходимые для приготовления пиццы продукты, в том числе сыр, соус, пепперони, помидоры, овощи и тому подобное.
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