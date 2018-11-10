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Увеличилось количество погибших от наводнения в Иордании - СМИ

23:58, 10 ноября 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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По данным спасателей, в субботу, 10 ноября, из-за непогоды было эвакуировано около четырех тысяч туристов из исторического города Петра. Как сообщало государственное телевидение Иордании, в некоторых районах Петры уровень воды достигал четырех метров.

Также продолжаются поиски девушки, которая считается пропавшей без вести в городе Мадаба.

Отмечается, что армия Иордании задействовала вертолеты и вездеходы для поиска вероятных потерпевших.

Иллюстрация REUTERS

Как передает Reuters, в связи с непрекращающимися ливнями власти запретили все туристические поездки и объявили чрезвычайное положение в портовом городе Красного моря Акаба.

Также были эвакуированы сотни семей, которые живут во временных палатках в отдаленных сельских и пустынных районах и разбросанных поселениях в селах на юге страны, которые больше всего пострадали. Как отмечается, в числе эвакуированных были семьи сирийских беженцев, которые работают пастухами и фермерами.

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Теги: #наводнение#Иордания