Увеличилось количество погибших от наводнения в Иордании - СМИ

Из-за непогоды было эвакуировано около четырех тысяч туристов из исторического города Петра.

В результате наводнения в Иордании, которое вызвали сильные ливни, погибли 12 человек, сообщает Deutsche Welle.

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По данным спасателей, в субботу, 10 ноября, из-за непогоды было эвакуировано около четырех тысяч туристов из исторического города Петра. Как сообщало государственное телевидение Иордании, в некоторых районах Петры уровень воды достигал четырех метров.

Также продолжаются поиски девушки, которая считается пропавшей без вести в городе Мадаба.

Отмечается, что армия Иордании задействовала вертолеты и вездеходы для поиска вероятных потерпевших.

Как передает Reuters, в связи с непрекращающимися ливнями власти запретили все туристические поездки и объявили чрезвычайное положение в портовом городе Красного моря Акаба.

Также были эвакуированы сотни семей, которые живут во временных палатках в отдаленных сельских и пустынных районах и разбросанных поселениях в селах на юге страны, которые больше всего пострадали. Как отмечается, в числе эвакуированных были семьи сирийских беженцев, которые работают пастухами и фермерами.