Решение Трампа уволить генпрокурора стало неожиданностью для сотрудников Белого дома - СМИ

О решение Дональда Трампа сотрудники департамента, а также адвокаты узнали из сообщения в твиттере президента.

Решение президента США Дональда Трампа уволить генерального прокурора страны Джеффа Сешнса удивило некоторых сотрудников Белого дома.

"Это определенно застало многих из нас врасплох сегодня", - сообщил телеканалу CNN один из чиновников администрации президента, передает ТСН.

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Как заявил телеканалу источник в Белом доме, вероятнее всего, с тем количеством дел, которые необходимо завершить до конца текущего года законодателям, кандидатура на пост генпрокурора США будет утверждена не ранее следующего.

Источник CNN в департаменте юстиции заявил, что персонал не получал официального извещения об уходе Джеффа Сешнса и о том, что его обязанности временно будет исполнять Мэтью Уайтекер. О решении Дональда Трампа сотрудники департамента, а также адвокаты узнали из сообщения в твиттере президента.

Как сообщалось, генпрокурор США Джефф Сешнс подал на имя президента страны Дональда Трампа прошение об отставке. "Уважаемый господин президент, по вашей просьбе я подаю в отставку", - говорится в послании Сешнса.