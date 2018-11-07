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Генпрокурор США ушел в отставку по просьбе Трампа

22:35, 07 ноября 2018
Мир
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Джефф Сешнс и Дональд Трамп / REUTERS

За несколько часов до этого объявления Трамп на пресс-конференции отказался сказать, намерен ли он уволить Джеффа Сешнса, пишет Associated Press.

Обязанности генпрокурора пока будет выполнять руководитель аппарата Сешнса Мэттью Уитэкер.

"Мы рады объявить, что Мэтью Уитакер, глава аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в министерстве юстиции, станет нашим новым исполняющим обязанности генпрокурора США", - написал Трамп в Twitter.

Он поблагодарил Сешнса за работу, добавив, что постоянная замена будет объявлена позже.

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Как сообщал УНИАН, в феврале 2017 года американский сенат утвердил выдвинутую президентом США Дональдом Трампом кандидатуру республиканца Джеффа Сешнса на пост генерального прокурора.

Президент США многократно критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил министерством юстиции.

В августе этого года Сешнс ответил на резкую критику президента Дональда Трампа в свой адрес, заявив, что он "взял под контроль" Министерство юстиции США в день, когда его привели к присяге.

Он также добавил, что с момента его назначения Минюст работает на благо США и народа страны.

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Теги: #США#Дональд Трамп#Джеф Сешнс