Генпрокурор США ушел в отставку по просьбе Трампа

Обязанности генпрокурора пока будет выполнять руководитель аппарата Сешнса Мэттью Уитэкер.

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал в отставку по просьбе президента Дональда Трампа.

За несколько часов до этого объявления Трамп на пресс-конференции отказался сказать, намерен ли он уволить Джеффа Сешнса, пишет Associated Press.

Обязанности генпрокурора пока будет выполнять руководитель аппарата Сешнса Мэттью Уитэкер.

....We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018

"Мы рады объявить, что Мэтью Уитакер, глава аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в министерстве юстиции, станет нашим новым исполняющим обязанности генпрокурора США", - написал Трамп в Twitter.

Он поблагодарил Сешнса за работу, добавив, что постоянная замена будет объявлена позже.

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Как сообщал УНИАН, в феврале 2017 года американский сенат утвердил выдвинутую президентом США Дональдом Трампом кандидатуру республиканца Джеффа Сешнса на пост генерального прокурора.

Президент США многократно критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил министерством юстиции.

В августе этого года Сешнс ответил на резкую критику президента Дональда Трампа в свой адрес, заявив, что он "взял под контроль" Министерство юстиции США в день, когда его привели к присяге.

Он также добавил, что с момента его назначения Минюст работает на благо США и народа страны.