У человечества осталось два года, чтобы остановить собственное вымирание

В ООН призвали как можно скорее начать глобальную работу по защите биологического разнообразия.

Мир должен немедленно заключить новое соглашение о защите природы. И сделать это нужно максимум за ближайшие два года, иначе человечество может стать первым видом, который задокументирует собственное вымирание.

Об этом, как пишет The Guardian, предостерегла руководитель отдела ООН по биологическому многообразию. Перед международной конференцией, посвященной обсуждению краха экосистемы Земли, Кристина Палмер заявила, что люди во всех странах мира должны надавить на свои правительства, чтобы заставить их установить амбициозные глобальные цели до 2020 года по защите насекомых, птиц, растений и млекопитающих, необходимых для производства продуктов питания, чистой воды и связывания вредных углеродных выбросов.

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«Потеря биологического разнообразия – это тихий убийца. Она отличается от климатических изменений, влияние которых люди испытывают в повседневной жизни. В случае биологического разнообразия все не так очевидно. Но в момент, когда изменения станут ощутимы, будет уже поздно», - предостерегла Палмер.

Она руководит Конвенцией ООН по биологическому многообразию – мировым органом, ответственным за сохранение природных систем поддержания жизни на планете, от которых зависит судьба человечества. В организацию входят 195 стран и Евросоюз. Представители всех стран-участниц приедут в Шарм-эль-Шейх в Египте, чтобы начать обсуждать новые рамки для защиты экосистемы и дикой природы на планете уже в этом месяце. Это будет начало двухлетних ожесточенных переговоров, кульминацией которых должна стать следующая такая конференция, которая пройдет в Пекине в 2020 году.

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Человечество уже заключало два соглашения о сохранении биологического разнообразия: в 2002 и 2010 годах. Но эти договоренности не смогли предотвратить начало крупнейшего вымирания всего живого на Земле со времен гибели динозавров.