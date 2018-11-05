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США и Южная Корея приступили к первым за полгода совместным морским учениям

09:48, 05 ноября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Как отмечается, эти учения являются первыми, которые страны проводят с июня 2018 года. Об этом сообщает «Ренхап».

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Летом они были приостановлены для предотвращения угрозы срыва денуклеаризации Северной Кореи.

Согласно имеющейся информации, учения продлятся две недели. В них задействованы катера-амфибии, а также участвуют около 500 военных.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Южная Корея 5 октября впервые за полгода проведут совместные морские военные учения.

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Теги: #США#учения#Южная Корея