Международный суд ООН приказал США частично снять санкции с Ирана

Международный суд ООН решил, что США должны снять с Ирана санкции, затрагивающие импорт гуманитарных товаров, а также товаров и услуг, связанных с безопасностью гражданской авиации.

Международный суд ООН в среду, 3 октября, приказал Соединенным Штатам Америки снять с Ирана санкции, затрагивающие импорт гуманитарных товаров, а также товаров и услуг, связанных с безопасностью гражданской авиации.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в мае объявил о выходе своей страны из ядерного соглашения и возобновил жесткие санкции в отношении Ирана. Тегеран в ответ обжаловал санкции в иске, поданном в июле в Международный суд ООН в Гааге, пишет DW.

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В предыдущем решении по этому делу суд отметил, что Вашингтон должен снять ограничения на экспорт в Иран лекарств и медицинских приборов, пищевой и сельскохозяйственной продукции, а также запасных частей и оборудования, необходимых для безопасного функционирования гражданской авиации.

Ожидается, что США в ответ на решение суда будут оспаривать, что суд имеет соответствующую юрисдикцию для принятия подобных решений, сообщает агентство AP. Решения суда являются обязательными для исполнения, однако, суд при этом не имеет механизмов для обеспечения воплощения в жизнь своих решений.

Напомним, что президент Ирана Хасан Роухани, выступая в конце сентября на Генеральной ассамблее ООН отметил, что США ведут "экономическую войну" против Ирана, произвольно вводя санкции против Ирана, которые были сняты из страны после подписания в 2015 году ядерного соглашения. "Иран четко говорит: ни войны, ни санкций, ни угроз; действуйте в соответствии с законом и обязанностями", - заявил Роухани.