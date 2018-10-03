США разрывают договор о дружбе с Ираном от 1955 года

Иран утверждает, что санкции, введенные администрацией Трампа после его выхода из ядерного соглашения 2015 года, нарушили так называемый Договор о дружбе.

Соединенные Штаты выходят из Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах с Ираном от 1955 года.

Об этом сегодня заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает lb.ua со сылкой на Associated Press

"Я объявляю, что Соединенные Штаты денонсируют договор о дружбе с Ираном от 1955 года", - цитирует политика.

Этот шаг следует постановлению Высшего суда Организации Объединенных Наций, в соответствии с которым Соединенные Штаты отменят санкции в отношении Ирана, которые влияют на импорт гуманитарных товаров.

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Иран утверждает, что санкции, введенные администрацией Трампа после его выхода из ядерного соглашения 2015 года, нарушили так называемый Договор о дружбе.

Помпео заявил, что расторжение договора "шло десятилетиями". "Иран пытается вмешаться в суверенное право Соединенных Штатов по применению законных мер, необходимых для защиты нашей национальной безопасности. Иран злоупотребляет Международным судом с политическими и пропагандистскими целями", - сказал Помпео, добавив, что претензии Ирана по договору "абсурдны".

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в среду, 3 октября, приказал Соединенным Штатам Америки снять с Ирана санкции, затрагивающие импорт гуманитарных товаров, а также товаров и услуг, связанных с безопасностью гражданской авиации.