Newsweek: Россия выстрелила себе в ногу, когда обложила санкциями Украину

Москва, очевидно, до сих пор не понимает, как мыслят и реагируют на давление украинцы.

Россия ввела финансовые санкции против 68 компаний и 322 граждан Украины, которые имеют связь с политикой или относятся к деловой элите страны.

Отношения между Москвой и Киевом стали чрезвычайно напряженными после того, как российские силы устроили войну на Донбассе в 2014 году. Украинское правительство тоже ввело санкции против российских граждан, которые так или иначе связаны с аннексией Крыма.

В то же время обе страны постоянно говорят о своей поддержке мирного процесса и о желании нормализовать отношения. Однако, эксперты считают, что решение России ввести свои санкции перед выборами в Украине демонстрирует, что Москва вовсе не хочет устанавливать мир в отношениях с соседом, пишет Newsweek.

«Россия и Украина продолжают военную и экономическую войну в формате «око за око». Россияне выбрали высокопоставленных украинцев из правительства и бизнеса, чтобы причинить как можно большую боль. При этом в список попали даже неантироссийские деятели, такие как Виктор Пинчук. Это все в основном люди, которые хотели бы достичь взаимопонимания с Россией», - сказал эксперт Atlantic Council Ариэль Коэн.

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Он также добавил, что российские санкции касаются и главных кандидатов на украинских президентских выборах, которые потенциально могли бы попытаться завершить конфликт с Россией.

«Поэтому Россия на самом деле сама себе нанесла ущерб. Если россияне думают, что такие меры повлияют на украинские президентские выборы в марте и помогут как-то пророссийским кандидатам, тогда они до сих пор не понимают, как украинцы действуют и думают. Поэтому это был выстрел себе же в ногу. Этот поступок демонстрирует, что Москва на самом деле не ищет взаимопонимания с Украиной», - сказал Коэн.

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В свою очередь, бывший посол США в Украине Джон Хербст убежден, что Москва продолжает свою политику давления, надеясь, что это заставит Киев подчиниться воле Кремля.

«Это не первый случай, когда они используют экономические санкции против стран по соседству», - сказал бывший американский посол.