Спасатели обнаружили фюзеляж потерпевшего крушение в Индонезии Boeing 737

Глава вооруженных сил Индонезии заявил об обнаружении фюзеляжа самолета, потерпевшего крушение у берегов Индонезии.

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Ранее сообщалось, что во время поисково-спасательных операций у берегов Индонезии нашли тела десяти жертв авиакатастрофы с Boeing 737 MAX.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в Индонезии разбился пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг. По словам гендиректора Lion Air Group Эдварда Сираита, у этого самолета были технические неполадки, которые проявились во время предыдущего перелета с острова Бали в Джакарту. По данным индонезийского управления гражданской авиации, вскоре после взлета пилоты выходили на контакт с диспетчером с запросом вернуться в аэропорт.