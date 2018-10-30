Канада закупит передовые британские фрегаты для уничтожения субмарин России

Многих экспертов удивило, что Оттава выбрала именно фрегаты Type 26, которые Лондон не построил еще даже для себя.

Королевский флот Канады движется в направлении закупки британских многоцелевых фрегатов Type 26, которые могут двигаться акваторией чрезвычайно тихо и уничтожать субмарины, а также бороться против вражеских самолетов и ракет.

Как сообщает Defense News, правительство Канады объявило, что команда во главе с компанией Lockheed Martin Canada была выбрана как «желаемый конструктор». Эта команда предлагала построить Type 26, которые разработала британская оборонная фирма BAE Systems.

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Для некоторых экспертов выбор именно этой разработки стал удивлением учитывая то, что Великобритания только прошлым летом начала готовиться к построению первого такого фрегата для своей армии. Учитывая опыт всех предыдущих военных новинок, цена воплощения разработки может возрасти в ходе процесса. Кроме того, очень вероятны задержки с завершением работ.

Но канадский выбор кораблей, которые имеют в своей конструкции значительные преимущества в борьбе против субмарин, подтверждает, что Оттава готова к таким рискам из-за стратегической угрозы со стороны России. В последнее время Москва изо всех сил пытается обрести влияние в мире, подрывая также канадские интересы.

«Для канадцев средства борьбы против субмарин очень важны. Если они встревожены из-за России и ее подводных лодок, а также из-за угрозы с воздуха, тогда да, выбор Type 26 имеет смысл», - пояснил отставной офицер субмарины США и аналитик Центра стратегических и бюджетных оценок Брайан Кларк.

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В британской конструкторской фирме BAE Systems подтвердили, что их разработка в значительной степени создана под элементы для борьбы с субмаринами.

«Это был очень важный пункт для нас. Наша разработка чрезвычайно тихая и, вероятно, это наиболее передовой фрегат в мире. Это ключевой элемент, который выделяет нас и который ценят ВМС Канады», - сказала президент BAE Systems Энн Хили.