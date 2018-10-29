Израиль продолжил атаки в Сирии после падения российского Ил-20

В Тель-Авиве говорят, что коммуникация с Москвой поддерживается так же, как и до инцидента с российским разведывательным самолетом.

Самолеты ВВС Израиля / dt.ua

Израиль провел атаки на территории Сирии после того, как армия Башара Асада по ошибке сбила разведывательный Ил-20, принадлежащий Вооруженным силам России.

Как сообщает Reuters, высокопоставленный израильский чиновник подтвердил продолжение израильских воздушных операций. Правда, его имя не сообщается.

Читайте такжеРоссийский самолет Ил-20 в Сирии могли уничтожить сами русские - СМИ

17 сентября ракета системы противовоздушной обороны Сирии сбила российский Ил-20 вскоре после того, как истребители Израиля ударили по грузовикам с оружием Ирана на сирийской территории. Москва во всем очень быстро обвинила именно Тель-Авив и начала угрожать израильской стороне.

«Силы обороны Израиля проводили атаки в Сирии даже после падения российского самолета. Военная координация с россиянами продолжается так, как и раньше», - сказал неназванный израильский чиновник.