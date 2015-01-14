Москва обвинила НАТО в расшатывании ситуации в Балтике

Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Алексей Мешков

"Балтийский регион, вообще северо-запад Европы, был самым стабильным и самым безопасным регионом в мире, и сейчас своими действиями: наращиванием военных учений, наращиванием военного присутствия в Балтийском регионе — НАТО дестабилизирует всю ситуацию", — сказал Мешков.

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Главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Филип Бридлав заявил во вторник, что альянс планирует увеличить число военных учений на Балтике.