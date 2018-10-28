Владелец «Лестер Сити» находился на вертолете в момент крушения - BBC

На данный момент неизвестно, сколько еще людей находилось на борту вертолета.

Владелец британского футбольного клуба «Лестер Сити» Вишай Шривадданапрабхи находился на борту своего вертолета, который разбился возле стадиона 27 октября.

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Об этом сообщает BBC, ссылаясь на источники, близкие к семье бизнесмена. На данный момент неизвестно, сколько еще людей находилось на борту вертолета.

Напомним, в субботу вечером в Лестере разбился вертолет владельца местного футбольного клуба "Лестер Сити", тайского бизнесмена Вишая Шривадданапрабха. инцидент произошел неподалеку от стадиона команды после матча с "Вест Хэм Юнайтед".

Вертолет взлетел с территории стадиона спустя полчаса после окончания матча, и, как сообщают очевидцы, резко начал терять скорость, после чего разбился на автомобильной парковке и загорелся.

По неподтвержденным данным, причиной крушения мог стать неисправный пропеллер. Судя по фотографиям и видео, которые размещают в соцсетях очевидцы, после столкновения с землей вертолет загорелся.