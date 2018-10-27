Подозреваемому в рассылке бомб в США грозит 60 лет тюрьмы

Подозреваемый в рассылке бомб в США обещал теракт «хуже 11 сентября».

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс сообщил, что подозреваемому в отправке посылок со взрывчатыми устройствами Сайоку предъявлены обвинения.

По имеющимся данным, Сайока обвиняют в пяти преступлениях: транспортировке взрывчатки, рассылке взрывчатки, угрозах бывшим президентам и другим лицам, в опасных международных связях и атаке на действующих и бывших представителей правоохранительных органов, передает CNN.

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Как отмечается, по этим обвинениям Сайоку грозит до 58 лет тюрьмы.

«Мы не потерпим такого беззакония, особенно политического насилия », — передает слова Сешнса Reuters.

Накануне американские правоохранители изъяли 13 подозрительных посылок, отправленных ряду американских политиков и общественных деятелей. Подозрительные посылки также пришли в офис CNN и в ресторан актера Роберта Де Ниро. Вскоре после отправки 12-ой посылки полиции США удалось задержать подозреваемого.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в рассылке бомб в США обещал теракт «хуже 11 сентября».