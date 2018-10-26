Трамп официально пригласил Путина в Вашингтон

Пока не известно, принял ли российский автократ приглашение посетить американскую столицу.

Информацию о том, что президент США Дональд Трамп официально пригласил Владимира Путина посетить Вашингтон в следующем году, подтвердил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Об этом, как сообщает The Guardian, он сказал во время визита в Грузию. Именно Болтон передал официальное приглашение Белого дома во время своего появления в Кремле на этой неделе. Впрочем, пока не известно, согласился ли на приглашение российский автократ, который якобы в международной изоляции за агрессивное поведение, в частности против Украины.

Эта встреча будет чрезвычайно ожидаемым продолжением сомнительной встречи президентов США и России в Хельсинки в июне, после которой Трамп столкнулся со шквалом критики. В частности, его обвиняли в том, что он ошибочно стал на сторону Путина против американских спецслужб, которые обвиняют Москву во вмешательстве в американские выборы. Болтон тоже попал в заголовки американских СМИ, заявив на этой неделе, что российские попытки воздействия никак не повлияли на победу Трампа в 2016 году.

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Издание напоминает, что в следующем месяце американский и российский президенты проведут короткую встречу в Париже, когда посетят торжественные мероприятия по случаю завершения Первой мировой войны. Болтон во время пресс-конференции в Тбилиси сказал, что разговор будет очень коротким. Однако, приглашение Путина в Вашингтон очень противоречивое, учитывая то, что отношения между Россией и США сейчас самые худшие со времен Холодной войны.