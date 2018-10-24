Болтон подтвердил договоренность о встрече Трампа и Путина 11 ноября в Париже

По словам Джона Болтона, встреча состоится во время празднования 100-летия окончания Первой мировой войны, намеченного на 11 ноября.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что с президентом России Владимиром Путиным достигнута договорённость о проведении в Париже 11 ноября встречи глав США и России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Болтон сообщил на пресс-конференции в Москве.

«Я ответил: да, в Париже возможно. И она состоится на праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны», - сказал советник президента США.

По его словам, прошло обсуждение целого ряда вопросов с руководством РФ и удалось провести «углубленную дискуссию по вопросам политики США и России», а также «как развивать диалог» двух стран.

Болтон подчеркнул, что встречи в Москве «были очень комплексные и детальные».

Кроме этого он сообщил, что стороны договорились, что первая встреча совместного российско-американского бизнес-совета пройдет в первые три месяца следующего года.

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Болтон также отметил, что он выразил озабоченность по поводу вмешательства России в выборы в США.

«Мы говорили, что это нанесло вред отношениям двух стран. Мы также обсудили вопросы, связанные с контролем вооружения, и также поговорили о решении президента Трампа о выходе из ДРСМД», - заявил Болтон.

При этом он надеется, что Россия не будет вмешаться в предстоящие промежуточные выборы в конгресс США.

«Мы внимательно следим за всем, что происходит в преддверии наших выборов. Директор ФБР Крис Рей заявил, что пока что они не видят никаких действий, которые напоминали бы своим масштабом действия в 2016 году. Естественно, все это может измениться буквально с нажатием клавиши, но я надеюсь, что ничего этого не произойдет», - сказал советник президента США

Кроме того, Болтон добавил, что США еще не приняли решение по новым санкциям в отношении РФ в связи с обвинениями в предполагаемом применении химоружия в Великобритании.

«Могу сказать, что мы рассматриваем обязательства, которые у нас есть по нашему законодательству, в свете химической атаки в Великобритании, но мы пока не приняли решения о санкциях», - подытожил он.