Frankfurter Allgemeine: Не эта демократия. Тогда какая?

Об этом сообщает Яспер фон Альтенбокум в своей статье «Не эта демократия. Тогда какая?», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

На двенадцатом собрании ПЕГИДЫ в Дрездене Лутц Бахманн был намерен похвастаться большими успехами. Судя по всему, лидер ПЕГИДЫ заметил определенное нетерпение среди своих сторонников, которое стало заметным еще во время последней демонстрации. Для чего нужны демонстрации ПЕГИДЫ? Просто привлечь внимание? Спровоцировать? Каждую неделю с теми же старыми лозунгами? А потом?

Хотя 19 декабря были выдвинуты требования, но никто из ПЕГИДЫ до сих пор не пояснил, нужно ли их выполнять и как именно, и почему они были выдвинуты, если давно уже являются политикой правительства.

С терактом в Париже и судьбой сатирического журнала "Charlie Hebdo" все получилось по-другому. ПЕГИДА даже не думала об отказе от «демонстрации в понедельник» - наоборот, советы политиков из Берлина и Мюнхена только подтвердили правильность действий организации. Они могли с радостью отметить, что после теракта против сатирического журнала весь мир выступил за свободу слова, но когда так поступала ПЕГИДА, это было грехом. Для Бахманна это стало желанной «изюминкой» в его тираде против «политической касты». В Дрездене никто не согласился с обвинениями в том, что террор исламистов был направлен ​​на те же газеты, которые постоянно оскорбляли ПЕГИДУ. Словосочетание «свобода прессы» ни разу не упоминалось.

Приглашение для мусульман

Но не было упущено ничего из того, что могло бы поставить под сомнение серьёзность ПЕГИДЫ. Вечер начался с минуты молчания в память о жертвах террора в Париже, от выкриков «Лживая пресса» отказались. На одиночные выкрики лидеры внимания не обращали – в любом случае, люди скандировали «Мы – народ», как и раньше. В своей речи Бахманн выступил против «любой формы исламского или христианского фундаментализма», призвал к терпимости и пригласил готовых к интеграции, «добрых» мусульман в Германии присоединиться к демонстрациям ПЕГИДЫ в будущем.

Только из заключительного марша молчания в память о жертвах ничего не вышло. Когда «ходьба» следовала мимо контрдемонстрантов, которых сдерживала полиция, не обошлось без грубостей (с обеих сторон, причём от ПЕГИДЫ был слышен определенный вульгарный опыт футбольного стадиона).

Бахманн выдвинул шесть новых требований, большая часть которых, однако, повторяет предыдущие: Германии нужен закон об иммиграции, чтобы остановить «количественную» иммиграцию и позволить только «качественную». Джихадистам запретят повторный въезд в страну. Обязанность интеграции должна быть включена в конституцию. Должны быть введены формы непосредственной демократии. Россию необходимо оставить ​​в покое. И нужно сделать больше для обеспечения внутренней безопасности. Как реализовать эти требования, Бахманн не сказал.

Определяет ли ПЕГИДА, кто является «народом»?

«Мы не успокоимся, пока интересы народа в парламенте снова не будут на первом месте», сказала Катрин Эртель - как будто интересы, которые сейчас представляют в Бундестаге, не имеют ничего общего с народом. Также Эртель – от речи приглашенного гостя на этот раз отказались – не сказала, как она намерена достичь того, чтобы требования ПЕГИДЫ были выполнены, - и «немедленно!», как она выкрикивала. Она также не пояснила, как это связано с Бундестагом.

Значит, в дальнейшем ПЕГИДА каждый понедельник будет определять, кто является «народом», что он хочет и что должен, несмотря на выборы? В демократии ПЕГИДЫ выборы не нужны? На этом настаивают Эртель и Бахман, не понимая, что это означает: «Этой» демократии они больше не хотят. А какой же тогда?

И как теперь быть с успехами? «Дрезден покажет, как это делается», выкрикивал Бахманн неоднократно, называя самым большим успехом то, что ПЕГИДА управляет политической дискуссией в Германии, и можно даже сказать, во всем мире! «Нет движению ПЕГИДА», кажется, также много заставляет о себе говорить, и людей, которых она представляет, как оказалось в последние несколько дней, не намного больше, чем людей в ПЕГИДА.

О наибольшем успехе Бахманн сообщил после «ходьбы» на площади Альтмаркт, когда он заявил, что количество участников достигло 40 000. Это не было официальным числом и, вероятно, преувеличенным. Но даже если пришли только 30 000, это вдвое больше, чем было на предыдущих демонстрациях.