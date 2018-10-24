В сети появилось фото одной из бомб, отправленных политикам США
22:27, 24 октября 2018Мир
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Найденные взрывные устройства, предположительно, были настоящими.
Посылка предназначалась экс-главе ЦРУ Джону Бреннану / фото twitter.com/ABC
В сети появилась фотография одного из взрывных устройств, которые неизвестные отправили ряду американских политиков.
На фотографии, представленной телеканалом ABC News, видно, что посылка предназначалась экс-главе ЦРУ Джону Бреннану.
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NBC News пишет, что найденные взрывные устройства, предположительно, были настоящими. Они были упакованы в оберточную бумагу, в качестве обратного адреса был указан адрес конгрессмена Дебби Вассерман-Шульц.
Ранее стало известно, что сотрудники безопасности перехватили посылки с взрывными устройствами, отправленные бывшему президенту Бараку Обаме и чете Клинтон. Также из-за подозрительного предмета было эвакуировано здание Time Warner, где располагается редакция CNN.
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