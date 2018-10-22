В Польше прокомментировали заявление о выходе США из ракетного договора с Россией

Польша хотела бы, чтобы соглашение действовало, но только при условии, что все стороны будут уважать его.

Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией не будет означать снижение безопасности Польши, поскольку Москва, которая уже нарушает этот договор, является угрозой, а не США.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, пишет Европравда со ссылкой на Forsal.

Читайте такжеВашингтон может пересмотреть еще один «ракетный» договор с Россией - СМИ

"Нельзя нарушить то, что уже нарушила Россия, иначе говоря, это соглашение не функционирует из-за агрессивных действий России в отношении Украины, Грузии, Сирии. Есть еще дело Скрипаля, дело в Гааге, вмешательство в выборы в странах Запада. Это Россия нарушает это соглашение, в том числе и тем, что проводит несогласованные военные учения возле границы с Альянсом", - сказал глава МИД Польши.

"А значит, нельзя нарушить то, что уже возбуждено. На мой взгляд этот аргумент не может быть применен", - добавил глава ведомства.

Он отметил, что Польша хотела бы, чтобы соглашение действовало, но только при условии, что все стороны будут уважать его.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД), поскольку РФ нарушила условия этого договора.

Вместе с тем Европейская комиссия призвала США и Россию продолжать переговоры о "сохранении" действия договора РСМД.