Handelsblatt: США хотят наказывать Россию новыми санкциями за Украину каждый месяц

Волкер описал новую американскую стратегию давления на Кремль, чтобы заставить его прекратить войну против соседней страны.

США опять обостряют свой тон в отношении России. Специальный посол Курт Волкер угрожает Москве вводить новые санкции «каждые один-два месяца».

Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt объясняя, что об этом американский дипломат сказал во время конференции в аналитическом центре Atlantic Council. Целью такого регулярного усиления давления на Кремль будет заставить его сдаться и согласиться на разумное завершение войны в Украине.

Волкер добавил, что Белый дом тесно работает с лидерами стран Европы, чтобы сохранить стабильность санкций.

«Это может удивит Россию, но европейские лидеры хотят сохранить санкции против нее», - сказал он.

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Немецкое издание отмечает, что все же не все в Европе такие единодушные, как говорит американский дипломат. К примеру, заместитель премьер-министра Италии Матео Сальвини недавно побывал в Москве, где раскритиковал санкции. Однако, в США дебаты идут не о том, как сохранить давление, а вокруг вопроса о его усилении. В частности, американские чиновники нацелились на проект «Северного потока-2», через который Москва хочет доставлять газ напрямую в Германию через Балтийское море. Даже президент Дональд Трамп, который занимает более лояльную позицию к России, критиковал идею построить эту ГТС.

Также Волкер объявил, что США теперь хотят обновить статус Украины. Несколько лет назад Вашингтон отверг этот шаг как «потенциально провокационный». Но теперь мысли в американской столице изменились.

«Администрация решила относиться к Украине как к нормальной стране, которая имеет право на самозащиту и собственную стратегию национальной безопасности», - сказал он, добавив, что санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока российские войска контролируют часть украинской территории.

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Издание отмечает, что Волкер не единственный в Вашингтоне, кто призывает причинить больше боли Москве. К примеру, губернатор Нью-Джерси Филипп Марф недавно заявил, что с Россией «слишком долго вели себя мягко». Поэтому его партия тоже готовит проект новых ограничений, которые будут представлены в Конгрессе.

Издание отмечает, что санкции уже разоблачили уязвимость российской экономики. В индексе устойчивости страховой компании FM Global, который оценивает устойчивость стран к кризисам, Россия оказалась посередине списка на 54-м месте. Но в вопросе политических рисков ее результаты в разы хуже. По словам директора FM Global Франко Дрольсбаха, это связано с санкциями, которые несут серьезные риски для экономики.