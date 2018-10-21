В России горит завод «Электроцинк», есть погибший и пострадавшие

К настоящему моменту площадь пожара выросла до 4,5 тыс. квадратных метров.

На металлургическом предприятии «Электроцинк» в российском Владикавказе начался пожар. В ходе тушения погиб один пожарный, еще двое получили травмы.

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Как сообщает «ТАСС», ссылаясь на МЧС РФ, к настоящему моменту площадь пожара выросла до 4,5 тыс. кв. м

Отмечается, что возгорание возникло в цехе электролиза. Жертв среди персонала нет, так как производство в ночную смену не велось, людей в помещении не было.

ОАО "Электроцинк" - одно из ведущих предприятий цветной металлургии РФ, крупнейшее промышленное предприятие Северной Осетии, производит и реализует цинк, кадмий, серную кислоту, сплавы. На предприятии работает около 1,8 тыс. человек.

Напомним, в августе при взрыве на крупном оборонном заводе имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области РФ ранения получили девять человек: три из них погибли, три госпитализированы, еще трое пропали без вести.