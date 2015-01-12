Пан Ги Мун предупредил о недопустимости репрессий против мусульман

По его мнению, подобные действия могут привести к росту насилия.

В распространенном канцелярией генсека заявлении подчеркивается, что за последнюю неделю в мире произошел ряд нападений, причиной которых послужила ненависть на почве религии, сообщает ТАСС.

Читайте такжеЗа французскими терактами стоят интересы России - чеченский политик

"После событий этой недели в Париже он (Пан Ги Мун) особенно предупреждает о недопустимости репрессий против мусульман. Подобные безосновательные предрассудки будут лишь играть на руку террористам, а также раскручивать спираль насилия", - говорится в документе.

Административный глава ООН призвал международное сообщество "наращивать усилия по поощрению терпимости и понимания", одновременно с этим настояв на том, чтобы страны с удвоенной энергией взялись за "борьбу с терроризмом во всех его проявлениях". "Генеральный секретарь подтверждает свое осуждение терроризма. Никакая цель или недовольство не могут оправдать подобные действия", - отмечается в заявлении.

Пан Ги Мун приветствовал проведение в воскресенье в Париже марша против терроризма, а также в память о жертвах нападения на редакцию сатирического журнала "Шарли эбдо" (Charlie Hebdo) и кошерный супермаркет во французской столице. ООН на марше представлял специальный посланник по Сирии Стаффан де Мистура.