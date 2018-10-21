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Неподалеку от места падения российского Л-39 в Азовском море нашли фрагменты тела - росСМИ

00:04, 21 октября 2018
Мир
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Найдено два фрагмента тела / фото mil.ru

Об этом "ТАСС" сообщил источник в авиационных кругах.

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"Два фрагмента тела найдено. Продолжаются поисковые работы. От самолета около 50 фрагментов достали", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае РФ потерпел катастрофу и упал в Азовское море учебный военный самолет Л-39. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет, боекомплекта на нем не было.

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Теги: #самолет#Россия#Азовское море