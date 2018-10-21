Неподалеку от места падения российского Л-39 в Азовском море нашли фрагменты тела - росСМИ

Согласно данным, продолжаются поисковые работы. От самолета достали около 50 фрагментов.

Фрагменты тела найдены на месте катастрофы учебного самолета Л-39 Минобороны РФ в Азовском море, поисковые работы продолжаются.

Об этом "ТАСС" сообщил источник в авиационных кругах.

Читайте такжеВ Германии самолет врезался в толпу, есть погибшие (фото)

"Два фрагмента тела найдено. Продолжаются поисковые работы. От самолета около 50 фрагментов достали", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае РФ потерпел катастрофу и упал в Азовское море учебный военный самолет Л-39. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет, боекомплекта на нем не было.