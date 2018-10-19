Туристам из Британии и Канады грозит 10 лет тюрьмы за надпись на исторической стене (видео)
20:42, 19 октября 2018Мир
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Стена, которую обрисовала пара, была возведена в XIII веке, она ограждает старый город.
Туристам из Британии и Канады грозит тюрьма за граффити на исторической стене
В тайском городе Чиангмай задержали туристов из Британии и Канады, которые "украсили" граффити исторический забор.
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Во время рисования пара попала на камеры наблюдения, поэтому уже через считанные часы оказалась в отделении полиции, говорится в сюжете ТСН.
По тайским законам, парню и девушке грозит до 10 лет тюрьмы или штраф в 30 тысяч долларов.
Туристы успели написать на стене только одно слово - сленг, указывающий на принадлежность человека к английскому городу Ливерпуль.
Стена, которую обрисовала пара, была возведена в XIII в., она ограждает старый город.
Как сообщал УНИАН, для борьбы с туристами в Венеции хотят запретить ходить с алкоголем ночью.
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