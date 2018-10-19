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Туристам из Британии и Канады грозит 10 лет тюрьмы за надпись на исторической стене (видео)

20:42, 19 октября 2018
Мир
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Во время рисования пара попала на камеры наблюдения, поэтому уже через считанные часы оказалась в отделении полиции, говорится в сюжете ТСН.

По тайским законам, парню и девушке грозит до 10 лет тюрьмы или штраф в 30 тысяч долларов.

Туристы успели написать на стене только одно слово - сленг, указывающий на принадлежность человека к английскому городу Ливерпуль.

Стена, которую обрисовала пара, была возведена в XIII в., она ограждает старый город.

Как сообщал УНИАН, для борьбы с туристами в Венеции хотят запретить ходить с алкоголем ночью.

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Теги: #тюрьма#туристы#вандализм