Для борьбы с туристами в Венеции хотят запретить ходить с алкоголем ночью

Власти Венеции хотят штрафовать людей, которые будут нести алкоголь по улице после 19:00 - даже если бутылки будут упакованы в магазинные пакеты.

В Венеции планируют запретить ходить с бутылками с алкоголем по улицам. Таким образом власти города пытаются бороться с массовым туризмом, который пленяет город ежегодно.

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Как пишет BBC, власти Венеции хотят штрафовать людей, которые будут нести алкоголь по улице после 19:00 - даже если бутылки будут упакованы в магазинные пакеты, передает ЕвроПравда. Полиция говорит, что не хочет мешать покупкам местных жителей, однако намерена ударить по пьяных гулянках на улицах.

Исторический центр Венеции ежегодно посещают миллионы туристов, однако постоянно там проживают всего 55 тыс. людей.

Новые меры могут заработать с октября и будут касаться любого алкоголя.

Местный полицейский Марко Агостини пояснил, что не будет обращать внимания на людей, которые возвращаются из супермаркетов, прихватив алкоголь. Зато правила будут касаться тех, кто "пьет и имеет еще и три бутылки пива с собой в пакете".

В городе недавно объявили о других противоречивых планах, которые не позволят сидеть или лежать на земле. Голосование относительно этого запрета состоится также в октябре.

В случае одобрения туристы должны будут платить штраф от 50 до 500 евро за то, что сядут на запретной поверхности.

Запрет уже работает в самых переполненных туристических местах. Там правоохранители уже поднимают тех, кто отдыхает на лестнице площади Святого Марка, и угрожают им потенциальными штрафами в 200 евро.

Среди других штрафов для туристов, которые "не уважают" Венецию, есть такие: 450 евро за плавание или ныряние в каналы или в любые другие водные пути; 200 евро за ношение купальника или хождение топлес - касается также и мужчин; 50-200 евро за кормление птиц, а также остатки пищи, оставленные на улице; 100 евро за пользование велосипедом.

Венеция состоит из более 100 небольших островов, соединенных сотнями мостов.

Население Венеции сократилось со 175 тыс. в 1951 году до 55 тыс. на сегодня, в условиях арендной платы, которая постоянно растет, и домов, многие из которых сдают туристам.